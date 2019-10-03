В Британии диагностирован первый случай психоза из-за Brexit

Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)

В Великобритании медики диагностировали первый случай острого психического расстройства, который был спровоцирован стрессом из-за результатов референдума по Brexit. Об этом сообщает British Medical Journal.

"Мужчина в возрасте 40 лет был доставлен в отделение неотложной помощи в состоянии острого психоза, через три недели после объявления результатов референдума Европейского Союза в Великобритании", - отмечается в сообщении.

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Сначала мужчина был взволнован, растерян, стал хуже спать. Он обратился к врачу, который прописал ему антидепрессанты и снотворное, но лечение не помогло.

"У него появились слуховые галлюцинации, параноидальные, референциальные, ошибочные определения и странные заблуждения",- уточняется в сообщении.

Мужчина все больше волновался, а когда он начал разбрасывать дома вещи, его госпитализировали.