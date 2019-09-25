Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, чтобы дать бой в парламенте

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал участие в Генеральной ассамблее ООН и вернулся в Лондон, сообщает Reuters.

Сегодня Джонсон намерен принять участие в заседании парламента, которое обещает быть "бурным", подчеркивает Reuters. Палата общин возобновила работу после того, как Верховный суд отменил постановление правительства о приостановке работы парламента до 14 октября.

В свете такого решения Верховного суда премьер-министра призывают подать в отставку, но Джонсон категорически отверг эти требования. В то же время лидеры Лейбористской партии решили отказаться от немедленного вынесения вотума недоверия правительству Джонсона из-за опасений, что это даст ему шанс осуществить Brexit 31 октября, сообщает Financial Times.

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