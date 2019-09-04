Парламент Великобритании заблокировал жесткий Brexit

Борис Джонсон (фото — ЕРА)

Сегодня, 4 сентября, Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект, призванный не допустить выход страны из Европейского союза 31 октября без соглашения. Об этом сообщает BBC.

Оппозиция и депутаты Тори обеспечили принятие законопроекта 327 голосами против 299.

Законопроект вынуждает премьер-министра просить о продлении после 31 октября срока Brexit, если сделка не будет согласована с ЕС.

Документ, в частности, предусматривает, что британское правительство должно приложить усилия для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Европейского Совета 18 октября.

Кроме того, правительство имеет право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без соглашения. Этот пункт предусматривает, что жесткий Brexit возможен только при условии одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен будет просить у Брюсселя продолжить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Вчера Джонсон пообещал, что если противники Brexit без сделки обяжут правительство просить у ЕС отсрочки, он инициирует досрочные выборы в октябре. За проведение выборов должны проголосовать две трети парламента - не меньше, чем 434 депутата.

В случае провала голосования о перевыборах, у Джонсона останется еще один способ их инициировать: поставить перед парламентом вопрос о доверии правительству. Если парламент откажется поддержать его кабинет, то у оппозиции будет две недели, чтобы создать коалиционное правительство, в ином случае досрочные выборы все равно состоятся.

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