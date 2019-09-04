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Brexit: Джонсон проиграл ключевое голосование - что дальше

Brexit: Джонсон проиграл ключевое голосование - что дальше - Фото
Борис Джонсон на вчерашнем голосовании в Палате общин (Фото: EPA)
04.09.2019, 09:09

Парламент пробует отсрочить Brexit, премьер-министр готов к досрочным выборам

В ночь на среду парламент Великобритании принял решение взять под контроль повестку дня, сообщает BBC.

За такое решение проголосовали 328 депутатов, против - 301. Это означает, что на голосование может быть поставлен законопроект, требующий от правительства добиваться новой отсрочки Brexit, который может состояться 31 октября.

Среди голосовавших "за" - 21 депутат правящей Консервативной партии. Перед голосованием премьер-министр Великобритании и лидер "тори" Борис Джонсон обещал выгнать "перебежчиков" из партии, что будет означать потерю консерваторами большинства в Палате общин.

Джонсон пообещал, что если противники Brexit без сделки обяжут правительство просить у ЕС отсрочки, он инициирует досрочные выборы в октябре. Однако за проведение выборов должны проголосовать две трети парламента - не меньше, чем 434 депутата. Для этого нужна поддержка крупнейшей оппозиционной партии - лейбористов. В свою очередь, лидер оппозиции Джереми Корбин уже заявил, что не поддержит досрочные выборы, пока вариант выхода из ЕС без сделки "не будет окончательно убран со стола".

В случае провала голосования о перевыборах, у Джонсона остается еще один способ их инициировать: поставить перед парламентом вопрос о доверии правительству. Если парламент откажется поддержать его кабинет, то у оппозиции будет две недели, чтобы создать коалиционное правительство, в ином случае досрочные выборы все равно состоятся.

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