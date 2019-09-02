Джонсон: Британия выйдет из ЕС 31 октября во что бы то ни стало

Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что ни при каких обстоятельствах не намерен просить Евросоюз об отсрочке Brexit. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, британский парламент намерен в ближайшие дни принять закон, принуждающий Джонсона просить об отсрочке.

"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - заявил Джонсон в телеобращении после экстренного совещания правительства.

Джонсон призвал парламент не препятствовать ему. Премьер заявил, что его жесткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.