Джонсон дает Евросоюзу шанс: отправил письмо Туску

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета письмо с предложениями о соглашении по Brexit. Письмо опубликовано на сайте правительства Британии.
Джонсон предлагает заменить "запасной механизм", положение, касающееся границы Северной Ирландии, обязательствами о принятии ряда мер и соглашений, которые будут действовать во время переходного периода.
Во-первых, речь идет о невозможности возврата к "жесткой границе": Джонсон считает ее отсутствие важным фактором, снижающим угрозы безопасности, и готов официально взять обязательства, что Британия не будет возвращать на границу какую-либо контрольную инфраструктуру. Во-вторых, Джонсон предлагает найти "гибкое и креативное" решение вопроса о таможенном контроле и регуляции в условиях отсутствия границы.
Джонсон приводит три причины, по которым Великобритания не может согласиться с сохранением "запасного механизма" в соглашении с ЕС: он считает его антидемократичным и несовместимым с суверенитетом Соединенного королевства; несовместимым с конечными целями Британии в отношениях с ЕС; создающим риски для "хрупкого баланса в Белфасте".
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