Джонсон дает Евросоюзу шанс: отправил письмо Туску

Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета письмо с предложениями о соглашении по Brexit. Письмо опубликовано на сайте правительства Британии.

Джонсон предлагает заменить "запасной механизм", положение, касающееся границы Северной Ирландии, обязательствами о принятии ряда мер и соглашений, которые будут действовать во время переходного периода.

Во-первых, речь идет о невозможности возврата к "жесткой границе": Джонсон считает ее отсутствие важным фактором, снижающим угрозы безопасности, и готов официально взять обязательства, что Британия не будет возвращать на границу какую-либо контрольную инфраструктуру. Во-вторых, Джонсон предлагает найти "гибкое и креативное" решение вопроса о таможенном контроле и регуляции в условиях отсутствия границы.

Джонсон приводит три причины, по которым Великобритания не может согласиться с сохранением "запасного механизма" в соглашении с ЕС: он считает его антидемократичным и несовместимым с суверенитетом Соединенного королевства; несовместимым с конечными целями Британии в отношениях с ЕС; создающим риски для "хрупкого баланса в Белфасте".

ремьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. 12 августа п

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй , не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта.

Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении.

Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

Читайте также: "Они не умеют править". Политики разочаровали королеву Елизавету