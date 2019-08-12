Джонсон: Британия безоговорочно выйдет из ЕС 31 октября – видео

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В правительстве Джонсона заявили о намерении вернуть Соединенному Королевству лидерство, "которого оно заслуживает"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября 2019-го. Соответствующее видео он опубликовал на странице в Facebook.

"Мы должны вернуть британской демократии доверие людей. Мы должны исполнить обещания, данные народу парламентом. 31 октября мы выйдем из состава ЕС без всяких "но" и "если". Работа над этим уже началась", - сказал премьер-министр Великобритании.

Он также заявил, что правительство приложит все усилия, чтоб вернуть государству то лидерство, на которое оно заслуживает.

  • Ранее СМИ сообщали, что Джонсон запускает крупнейшую со времен Второй мировой войны правительственную рекламную кампанию, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit - выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения.
  • Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.
  • Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта. Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении. Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

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Теги: Великобритания, ЕС, борис джонсон, brexit
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