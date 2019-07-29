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Джонсон начал крупнейшую со времен Второй мировой информкампанию

Джонсон начал крупнейшую со времен Второй мировой информкампанию - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)
29.07.2019, 18:06

Премьер начинает крупнейшую информкампанию для подготовки страны к жесткому Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запускает крупнейшую со времен Второй мировой войны правительственную рекламную кампанию, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit - выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения, сообщает The Telegraph.

В частности, правительство собирается использовать бесцпрецедентное количество билбордов, рекламы на радио и телевидении. Предварительно, на это уйдет до 100 млн фунтов за три месяца.

Премьер также дал поручение своим министрам проводить совещания о прогрессе рекламной кампании в кабинете комитета Cobra - месте, отведенном для реагирования на чрезвычайные ситуации в национальных масштабах.

28 июля сообщалось, что правительство Великобритании приняло меры по активизации подготовки к выходу из Европейского Союза без соглашения: для этого создан так называемый специальный военный кабинет. 

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борис джонсон brexit
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