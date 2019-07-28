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Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit

Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit - Фото
Фото: EPA
28.07.2019, 19:20

Правительство работает исходя из предположения, что Брюссель не станет обсуждать новое соглашение

Правительство Великобритании приняло меры по активизации подготовки к выходу из Европейского Союза без соглашения. Для этого создан так называемый специальный военный кабинет. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что в правительстве полагают, что перспектива Brexit без соглашения становится все более реальной. 

Министр, ответственный за подготовку к выходу страны из ЕС, Майкл Гоув заявил, что правительство работает исходя из предположения, что Брюссель не станет обсуждать новое соглашение.

По плану, новый премьер Джонсон будет принимать каждое решение по поводу дальнейшей политики Brexit вместе с командой шести министров, которые поддерживают выхоод без сделки.

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24 июля Джонсон официально стал новым премьер-министром Британии. Ранее он пообещал, что выведет страну из Европейского союза к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit. 

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