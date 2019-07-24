Борис Джонсон (фото - EPA)

Лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании, сообщает BBC.

После визита к королеве от отправится на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь, в которой обозначит приоритеты своей политики.

Затем новый премьер-министр начнет собирать Кабинет министров, поскольку многие министры из кабинета Терезы Мэй подали в отставку, отказавшись работать с Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй ушла в оставку с поста премьер-министра Великобритании. Мэй пожелала Джонсону удачи и отметила, что успехи его правительства будут успехами всей страны.

Борис Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии, обойдя в борьбе министра иностранных дел Джереми Ханта.

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