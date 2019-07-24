Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку, попросив королеву Елизавету II освободить ее от занимаемой должности, и произнесла прощальную речь, передает BBC.

Мэй пожелала удачи следующему премьер-министру – Борису Джонсону, отметив, что успехи его правительства "будут успехами всей страны".

23 июля стало известно, что бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Джонсон избран новым лидером Консервативной партии.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил его с избранием на должность премьер-министра.

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