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Тереза Мэй ушла в отставку

Тереза Мэй ушла в отставку - Фото
Тереза Мэй (фото - ЕРА)
24.07.2019, 17:48

Премьер Британии в прощальной речи пожелала удачи своему преемнику

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку, попросив королеву Елизавету II освободить ее от занимаемой должности, и произнесла прощальную речь, передает BBC.

Мэй пожелала удачи следующему премьер-министру – Борису Джонсону, отметив, что успехи его правительства "будут успехами всей страны".

23 июля стало известно, что бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. 

Президент Владимир Зеленский уже поздравил его с избранием на должность премьер-министра. 

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британия Тереза Мэй
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