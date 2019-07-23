Джонсон станет новым премьером Британии

Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что Джонсон официально вступит в должность главы правительства Великобритании 24 июля, сменив на этом посту Терезу Мэй.

В борьбе за премьерское кресло Джонсон обошел министра иностранных дел Джереми Ханта.

Он станет 77-м премьер-министром страны.

20 июня сообщалось, что Хант сразится с Джонсоном в в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.