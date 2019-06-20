Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 20:38

В борьбе за кресло премьера Британии осталось два претендента

В борьбе за кресло премьера Британии осталось два претендента - Фото
Фото: EPA

Джонсон и Хант будут бороться на финальном этапе за голоса 160 000 членов партии

Нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант сразится с бывшим министром иностранных дел и экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном в в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает BBC.

На прошедшем сегодня этапе голосования министра охраны окружающей среды Майкла Гоува поддержали 75 депутатов - это всего на два голоса меньше, чем у Ханта.

За лидирующего кандидата Джонсона проголосовали 160 депутатов-консерваторов.

Теперь Джонсон и Хант будут бороться в финале за голоса 160 000 членов партии. Победитель будет объявлен с 22 до 28 июля.

Читайте также: Brexit. Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС и назвал дату

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии, но остается премьером до тех пор, пока не будет выбран ее преемник.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Джереми Хант, борис джонсон, премьер-министр, Великобритания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 