В борьбе за кресло премьера Британии осталось два претендента

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Нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант сразится с бывшим министром иностранных дел и экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном в в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает BBC.

На прошедшем сегодня этапе голосования министра охраны окружающей среды Майкла Гоува поддержали 75 депутатов - это всего на два голоса меньше, чем у Ханта.

За лидирующего кандидата Джонсона проголосовали 160 депутатов-консерваторов.

Теперь Джонсон и Хант будут бороться в финале за голоса 160 000 членов партии. Победитель будет объявлен с 22 до 28 июля.

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7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии, но остается премьером до тех пор, пока не будет выбран ее преемник.