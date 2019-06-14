Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.06.2019, 20:54

Brexit. Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС и назвал дату

Brexit. Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС и назвал дату - Фото
Фото: EPA

Кандидат в премьеры заявил, что Британия должна подготовиться к выходу из ЕС без сделок

Лидерующий кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, пообещал, что выведет страну из Европейского союза к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон, бывший министр иностранных дел и мэр Лондона, получил поддержку 114 из 313 консервативных законодателей в первом туре голосования 13 июня, - это почти в три раза больше, чем его ближайший конкурент.

В своем первом телевизионном интервью с начала кампании Джонсон заявил, что Британия должна подготовиться к выходу из ЕС без сделок, и, по его словам, это не станет катастрофой.

Джонсон сказал, что не хотел бы Brexit без сделки, но при этом исключил возможность дальнейшей отсрочки - после 31 октября.

Ранее Джонсон заявлял, что не будет выплачивать ранее оговоренную сумму в 39 млрд фунтов стерлингов в связи с выходом Великобритании из блока, если ЕС не предложит Лондону более выгодное соглашение, чем то, что рассматривается сейчас.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, борис джонсон, brexit
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 