Brexit. Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС и назвал дату

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Лидерующий кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, пообещал, что выведет страну из Европейского союза к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон, бывший министр иностранных дел и мэр Лондона, получил поддержку 114 из 313 консервативных законодателей в первом туре голосования 13 июня, - это почти в три раза больше, чем его ближайший конкурент.

В своем первом телевизионном интервью с начала кампании Джонсон заявил, что Британия должна подготовиться к выходу из ЕС без сделок, и, по его словам, это не станет катастрофой.

Джонсон сказал, что не хотел бы Brexit без сделки, но при этом исключил возможность дальнейшей отсрочки - после 31 октября.

Ранее Джонсон заявлял, что не будет выплачивать ранее оговоренную сумму в 39 млрд фунтов стерлингов в связи с выходом Великобритании из блока, если ЕС не предложит Лондону более выгодное соглашение, чем то, что рассматривается сейчас.