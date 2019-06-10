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10.06.2019, 11:07

Brexit: Джонсон угрожает не выплачивать ЕС определенную сумму

Brexit: Джонсон угрожает не выплачивать ЕС определенную сумму - Фото
Фото: EPA

В Великобритании заканчивается выдвижение кандидатов на пост премьер-министра

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон активизирует участие в борьбе за пост премьер-министра, бросая вызов ЕС по поводу условий Brexit. Об этом сообщает Голос Америки.

Джонсон заявил, что не будет выплачивать ранее оговоренную сумму в 39 млрд фунтов стерлингов в связи с выходом Великобритании из блока, если ЕС не предложит Лондону более выгодное соглашение, чем то, что рассматривается сейчас.

Борьба за пост лидера Консервативной партии официально начинается сегодня.

Издание напоминает, что должность стала вакантной в пятницу в связи с отставкой премьер-министра Терезы Мэй, которая будет исполнять обязанности до избрания нового лидера и его переезда на Даунинг-стрит, 10.

Ожидается, что партия назовет нового лидера в конце июля. Джонсон, ставший фаворитом среди множества кандидатов, заявил, что только он может одержать победу над Лейбористской партией Джереми Корбина и Партией Brexit Найджела Фараджа.

1 июня 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о готовности вывести страну из Европейского союза без заключения соглашения.

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Теги: ЕС, борис джонсон, Тереза Мэй, brexit, выплата
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