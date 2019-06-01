Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.06.2019, 09:50

Глава МВД Великобритании готов провести Brexit без соглашения

Глава МВД Великобритании готов провести Brexit без соглашения - Фото
Саджид Джавид (фото - EPA)

Саджид Джавид заявил о готовности вывести Великобритания из ЕС в срок и без заключения соглашения

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о готовности вывести страну из Европейского союза без заключения соглашения. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Джавид исключает возможность проведения еще одного референдума или досрочных всеобщих выборов. Он не намерен отменять 50 статью и обещает ускорить подготовку к Brexit, если он станет премьер-министром страны.

Джавид хочет, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава ЕС до установленного срока - 31 октября. Он обнародовал план из пяти пунктов по Brexit, с признанием проблем, с которыми сталкивается Великобритания.

В числе этих пунктов - составление чрезвычайного бюджета страны.

21 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что согласна провести в Палате общин голосование о втором референдуме по Brexit.

Отправить:
Распечатать:
Теги: саджид джавид, brexit
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 