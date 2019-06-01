Глава МВД Великобритании готов провести Brexit без соглашения

Саджид Джавид (фото - EPA)

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о готовности вывести страну из Европейского союза без заключения соглашения. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Джавид исключает возможность проведения еще одного референдума или досрочных всеобщих выборов. Он не намерен отменять 50 статью и обещает ускорить подготовку к Brexit, если он станет премьер-министром страны.

Джавид хочет, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава ЕС до установленного срока - 31 октября. Он обнародовал план из пяти пунктов по Brexit, с признанием проблем, с которыми сталкивается Великобритания.

В числе этих пунктов - составление чрезвычайного бюджета страны.

21 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что согласна провести в Палате общин голосование о втором референдуме по Brexit.