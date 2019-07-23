Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием премьер-министром

Президент Владимир Зеленский поздравил бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона с избранием на должность премьер-министра. Президент сделал соответствующий пост в Twitter.
"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с его избранием премьер-министром Великобритании! Я желаю ему всяческих успехов на новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения", - написал Зеленский.
Ранее сегодня днем стало известно, что Борис Джонсон станет новым премьером Британии. В борьбе за премьерское кресло Джонсон обошел министра иностранных дел Джереми Ханта.