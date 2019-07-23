Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием премьер-министром

Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием премьер-министром - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
23.07.2019, 14:55

Бывший мэр Лондона официально вступит в должность премьер-министра Великой Британии 24 июля

Президент Владимир Зеленский поздравил бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона с избранием на должность премьер-министра. Президент сделал соответствующий пост в Twitter.

"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с его избранием премьер-министром Великобритании! Я желаю ему всяческих успехов на новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения", - написал Зеленский. 

Ранее сегодня днем стало известно, что Борис Джонсон станет новым премьером Британии. В борьбе за премьерское кресло Джонсон обошел министра иностранных дел Джереми Ханта.

Напишите нам
Владимир Зеленский Великобритания борис джонсон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 