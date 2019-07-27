Джонсон поставил перед ЕС условие по соглашению о Brexit

Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии, передает Reuters.

По словам Джонсона, отказ от механизма, который "пытается разделить страну", даст возможность достигнуть "большого прогресса".

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24 июля Джонсон официально стал новым премьер-министром Британии. Ранее он пообещал, что выведет страну из Европейского союза к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit.