"Они не умеют править". Политики разочаровали королеву Елизавету

Королева Елизавета (фото - ЕРА)

Королева Великобритании Елизавета II в частном порядке выразила разочарование нынешним политическим классом и его "неспособностью управлять". Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в окружении королевы.

Это одно из самых резких политических заявлений, которые королева, делала в течение 67-летнего правления.

Отмечается, что подобное мнение у Елизаветы II сложилось, поскольку депутаты угрожают втянуть ее в эскалацию кризиса Brexit. Впервые королева проявила беспокойство на закрытом мероприятии вскоре после отставки Дэвида Кэмерона.

Сообщается, что замечания Елизаветы II подчеркивают ее раздражение опасными политическими последствиями референдума 2016 года, который продолжает разделять страну и парламент.

Источник подчеркнул, что сейчас встревоженность королевы еще больше возросла.

7 августа сообщалось, что в ЕС не видят оснований для дальнейших переговоров по Brexit.

1 августа правительство Великобритании удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки.

29 июля Джонсон начал крупнейшую со времен Второй мировой информкампанию для подготовки страны к жесткому Brexit.

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