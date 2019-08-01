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Британия назвала сумму, которую выделила дополнительно на Brexit

Британия назвала сумму, которую выделила дополнительно на Brexit - Фото
Фото: depositphotos.com
01.08.2019, 10:11

Правительство страны удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки

Правительство Великобритании выделило дополнительно 2,1 млрд фунтов ($2,6 млрд, - ред.) на подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

"Правительство Соединенного Королевства удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки. Из них 1,1 млрд фунтов стерлингов пойдут на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечение доступа к критически важным медицинским товарам", - говорится в сообщении казначейства.

Остальные средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам.

"Новое финансирование удваивает сумму, выделяемую для Brexit в этом финансовом году, до 4,2 млрд фунтов стерлингов, а общая сумма денежных средств выделяется до 6,3 млрд фунтов", - уточняется в сообщении.

30 июля глава правительства Шотландии Никола Стерджен считает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за Brexit без договора с Евросоюзом.

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