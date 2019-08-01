Британия назвала сумму, которую выделила дополнительно на Brexit

Правительство Великобритании выделило дополнительно 2,1 млрд фунтов ($2,6 млрд, - ред.) на подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.
"Правительство Соединенного Королевства удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки. Из них 1,1 млрд фунтов стерлингов пойдут на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечение доступа к критически важным медицинским товарам", - говорится в сообщении казначейства.
Остальные средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам.
"Новое финансирование удваивает сумму, выделяемую для Brexit в этом финансовом году, до 4,2 млрд фунтов стерлингов, а общая сумма денежных средств выделяется до 6,3 млрд фунтов", - уточняется в сообщении.
30 июля глава правительства Шотландии Никола Стерджен считает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за Brexit без договора с Евросоюзом.
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