Шотландия: Джонсон хочет Brexit без договора с ЕС

Борис Джонсон (фото - EPA)

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен считает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за Brexit без договора с Евросоюзом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Заявление прозвучало по итогам встречи главы правительства Шотландии с Джонсоном в Эдинбурге.

Она уточнила, что непонятно, как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о Brexit, ведь Брюссель неоднократно подчеркивал, что не будет этого делать.

"Независимо от того, что на публике он говорит о приверженности к соглашению, я делаю вывод, что он действительно стремится Brexit без договора", - отметила глава правительства Шотландии, добавив, что считает курс Джонсона на выход из Евросоюза опасным для Шотландии в том числе и Великобритании в общем, уточняет Reuters.

Администрация британского премьер-министра заявила, что Джонсон в разговоре со Стерджен подтвердил свою точку зрения, согласно которой он намерен вести переговоры с ЕС о новом договоре по Brexit.

Она сообщила, что шотландское правительство продолжит подготовку к очередному референдуму о независимости. В результате первого голосования по этому вопросу, проведенного в 2014 году, 55% шотландцев выступили против выхода из состава Великобритании.

27 июля Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.