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В ЕС не видят оснований для дальнейших переговоров по Brexit

В ЕС не видят оснований для дальнейших переговоров по Brexit - Фото
Фото: пресс-служба Европарламента
07.08.2019, 08:12

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет пересмотра соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС

Европейская комиссия не видит оснований для дальнейших переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit, а следовательно опасается неупорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 октября. Об этом сообщили дипломаты Еврокомиссии во вторник, 6 августа, передает Deutsche Welle.

Представители 27 стран ЕС, которые останутся в блоке после выхода Великобритании, сообщили о том, что требования нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза. На прошлой неделе представитель премьера Соединенного Королевства Дэвид Фрост встретился с экспертами по Brexit со стороны Еврокомиссии.

6 августа сообщалось, что министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что Европейский Союз отказывается вести переговоры с Лондоном по поводу Brexit.

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