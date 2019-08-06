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Британский министр: ЕС отказывается от переговоров о Brexit

Британский министр: ЕС отказывается от переговоров о Brexit - Фото
Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 21:47

Евросоюз считает неприемлемым требование об исключении механизма "бекстоп" для ирландской границы из соглашения

Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что Европейский Союз отказывается вести переговоры с Лондоном по поводу Brexit. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Гоув, который отвечает за подготовку к жесткому Brexit, отметил, что он опечален тем, что Брюссель не желает дальнейших переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза.

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Предшественнице Бориса Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии. Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта. Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении. Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

Правительство Джонсона рассматривает перспективу Brexit без соглашения как наиболее вероятную, поэтому создало специальный "военный кабинет" в составе самого Джонсона и еще шести министров. Эта команда будет принимать все дальнейшие решения по Brexit. Джонсон уже неоднократно подчеркивал, что страна покинет ЕС до 31 октября этого года - при любых обстоятельствах. Даже вопреки желанию британского парламента.

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Великобритания brexit борис джонсон
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