Британские чиновники остались без летних отпусков из-за Brexit

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Всем специальным советникам правительства Великобритании отменили отпуска до 31 октября, даты, когда может состояться Brexit без соглашения с ЕС. Об этом сообщает Politico.

Об отмене отпусков чиновникам сообщил Эдди Листер, один из старших помощников премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В письме, которое он отправил вечером в четверг, говорится, что все затраты из-за отмененного бронирования будут компенсированы.

Источники на Даунинг-стрит сообщают, что большинство высокопоставленных чиновников уже отменили свои отпуска. "Это серьезное время для страны. Нам всем невероятно повезло с работой, и мы должны продолжать ее делать", - сказал один из чиновников.

7 августа сообщалось, что в ЕС не видят оснований для дальнейших переговоров по Brexit.

1 августа правительство Великобритании удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки.

29 июля Джонсон начал крупнейшую со времен Второй мировой информкампанию для подготовки страны к жесткому Brexit.

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