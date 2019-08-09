Британские чиновники остались без летних отпусков из-за Brexit

Всем специальным советникам правительства Великобритании отменили отпуска до 31 октября, даты, когда может состояться Brexit без соглашения с ЕС. Об этом сообщает Politico.
Об отмене отпусков чиновникам сообщил Эдди Листер, один из старших помощников премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В письме, которое он отправил вечером в четверг, говорится, что все затраты из-за отмененного бронирования будут компенсированы.
Источники на Даунинг-стрит сообщают, что большинство высокопоставленных чиновников уже отменили свои отпуска. "Это серьезное время для страны. Нам всем невероятно повезло с работой, и мы должны продолжать ее делать", - сказал один из чиновников.
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