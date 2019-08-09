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Британские чиновники остались без летних отпусков из-за Brexit

Британские чиновники остались без летних отпусков из-за Brexit - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
09.08.2019, 11:54

Специальные советники правительства Великобритании должны работать без отпусков до 31 октября, запланированные поездки обещают компенсировать

Всем специальным советникам правительства Великобритании отменили отпуска до 31 октября, даты, когда может состояться Brexit без соглашения с ЕС. Об этом сообщает Politico.

Об отмене отпусков чиновникам сообщил Эдди Листер, один из старших помощников премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В письме, которое он отправил вечером в четверг, говорится, что все затраты из-за отмененного бронирования будут компенсированы.

Источники на Даунинг-стрит сообщают, что большинство высокопоставленных чиновников уже отменили свои отпуска. "Это серьезное время для страны. Нам всем невероятно повезло с работой, и мы должны продолжать ее делать", - сказал один из чиновников.

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