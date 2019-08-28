Уговорили королеву. Британский парламент приостановит работу

Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановление деятельности парламента. Об этом сообщает SkyNews.
Решение было принято на Тайном совете в замке Балморал в Шотландии.
В заявлении королевской канцелярии сообщается, что перерыв в работе парламента начнется не ранее второй недели сентября и продлится до 14 октября.
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Фото: канцелярия королевы Великобритании
Таким образом, британские народные избранники потеряют несколько заседаний перед Brexit.
В самом парламенте считают, что Джонсон пытается не дать депутатам принять законы, которые могли бы помешать премьер-министру провести Brexit без соглашения.
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"Совершенно очевидно, что Джонсон хочет недопустить обсуждения Brexit в парламенте и выполнить свое обещание по выводу страны из состава ЕС. Это грубое конституционное нарушение", - заявил спикер палаты общин Джон Бэркоу.
Однако сам Джонсон это отрицает.
"Нет, эта информация совершенно не соответствует действительности", - говорил ранее премьер-министр.
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