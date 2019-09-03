Джонсон потерял большинство. В Британии возможны досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился большинства в парламенте перед рассмотрением депутатами дальнейших действий по Brexit, и это может привести к досрочным выборам в ближайшие неделя. Об этом сообщает BBC.
Джонсон назвал капитуляцией намерение законодателей блокировать его стратегию Brexit и заявил, что это лишит его возможности договориться о новом, более выгодном соглашении о выходе из ЕС.
Сегодня депутаты британского парламента сегодня проведут голосования за план, направленный на то, чтобы заблокировать возможность выхода страны из ЕС без соглашения.
Премьер заявил о готовности прибегнуть к внеочередным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.
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