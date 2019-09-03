Джонсон потерял большинство. В Британии возможны досрочные выборы

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился большинства в парламенте перед рассмотрением депутатами дальнейших действий по Brexit, и это может привести к досрочным выборам в ближайшие неделя. Об этом сообщает BBC.

Джонсон назвал капитуляцией намерение законодателей блокировать его стратегию Brexit и заявил, что это лишит его возможности договориться о новом, более выгодном соглашении о выходе из ЕС.

Сегодня депутаты британского парламента сегодня проведут голосования за план, направленный на то, чтобы заблокировать возможность выхода страны из ЕС без соглашения.

Премьер заявил о готовности прибегнуть к внеочередным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.

Вчера Джонсон заявил, что ни при каких обстоятельствах не намерен просить Евросоюз об отсрочке Brexit. При этом поражение в парламенте вынудит его назначить досрочные выборы перед решающим саммитом ЕС 17-18 октября - всего за неделю до Brexit.

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