Brexit: Джонсон снова проигрывает, парламент приостановлен

Борис Джонсон во время дебатов о перевыборах - EPA

Парламент Великобритании вчера во второй раз провалил голосование о назначении досрочных выборов 15 октября. Об этом сообщает BBC.

Для успешного голосования было необходимо 434 голоса, предложению премьер-министра Бориса Джонсона удалось получить только 293.

Оппозиция (Лейбористская партия) ранее подтвердила, что не будет голосовать за перевыборы, пока не будет реализован закон, предотвращающий Brexit без сделки.

Вчера же началось действие так называемой "пророгации", приостановки работы парламента, которая продлится до 14 октября. Джонсон просил о ней королеву, чтобы предотвратить попытки парламента помешать выходу Великобритании из ЕС 31 октября.

Джонсон пообещал, что будет добиваться нового соглашения от ЕС "в национальных интересах", но в случае, если это не удастся, "это правительство не будет больше откладывать Brexit", заявил он.

После провала голосования о перевыборах Джонсон может попробовать добиться их, поставив перед парламентом вопрос о доверии правительству. В этом случае у оппозиции будет две недели на то, чтобы сформировать новый кабинет, если это не удастся - будут назначены перевыборы.

19 октября, вскоре после возобновления работы британского парламента, должна состояться встреча лидеров ЕС, финальная перед Brexit. До 19 октября Джонсон, в соответствии с принятым парламентом и утвержденным королевой законом, должен попросить ЕС о новой отсрочке, иначе ему грозит судебное преследование. Пока что в ЕС не видят повода соглашаться на такую просьбу.

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