ЕС не намерен давать Великобритании больше времени на Brexit

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Европейский союз не намерен предоставлять Великобритании дополнительное время после 31 октября на переговоры о Brexit. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает Reuters.

"Это очень беспокоит. Британцы должны сообщить нам, чего они хотят", - сказал Ле Дриан.

На вопрос, возможно ли продление срока после 31 октября, министр ответил, что это не предусмотрено действующим условиями.

"Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

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