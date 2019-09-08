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ЕС не намерен давать Великобритании больше времени на Brexit

ЕС не намерен давать Великобритании больше времени на Brexit - Фото
Фото: pixabay.com
08.09.2019, 19:42

Глава МИД Франции считает, что не следует продлевать срок каждые три месяца

Европейский союз не намерен предоставлять Великобритании дополнительное время после 31 октября на переговоры о Brexit. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает Reuters.

"Это очень беспокоит. Британцы должны сообщить нам, чего они хотят", - сказал Ле Дриан.

На вопрос, возможно ли продление срока после 31 октября, министр ответил, что это не предусмотрено действующим условиями.

"Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

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brexit Жан-Ив Ле Дриан
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