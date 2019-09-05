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Новое поражение Джонсона: парламент против досрочных выборов

Новое поражение Джонсона: парламент против досрочных выборов - Фото
Борис Джонсон во время дебатов о перевыборах (Фото: EPA)
05.09.2019, 11:10

За предложение премьер-министра Великобритании проголосовали только 298 депутатов при необходимых 434

Парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов 15 октября. Об этом сообщает BBC.

Провести досрочные выборы предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как парламент предпринял попытку заблокировать жесткий Brexit, обязав правительство просить о продлении срока выхода страны из ЕС.

За предложение Джонсона проголосовали лишь 298 депутатов, для принятия решения было нужно 434 голоса. Перевыборы не поддержала Лейбористская партия, находящаяся в оппозиции правительству.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что согласится провести досрочные выборы, как только законопроект о блокировании Brexit без сделки примет Палата лордов, и он станет законом. Это может произойти в пятницу или понедельник.

В свою очередь, после провала голосования, Джонсон назвал Корбина "первым лидером оппозиции в демократической истории нашей страны, который отказался от приглашения к выборам".

У Джонсона остается еще один способ инициировать выборы: поставить перед парламентом вопрос о доверии правительству. Если парламент откажется поддержать его кабинет, то у оппозиции будет две недели, чтобы создать коалиционное правительство, в ином случае досрочные выборы все равно состоятся.

  • 3 сентября Джонсон пообещал, что если противники Brexit без сделки обяжут правительство просить у ЕС отсрочки, он инициирует досрочные выборы в октябре. За проведение выборов должны проголосовать две трети парламента - не меньше, чем 434 депутата.
  • Вчера парламент Великобритании предпринял попытку заблокировать Brexit без сделки с ЕС.

Читайте также: Жесткий Brexit все ближе: ЕС отверг требования Джонсона

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