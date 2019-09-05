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Джонсон: Я бы предпочел умереть в канаве, чем отложить Brexit

Джонсон: Я бы предпочел умереть в канаве, чем отложить Brexit - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
05.09.2019, 22:17

Премьер Британии хочет провести досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "скорее умрет в канаве", чем попросит ЕС отложить Brexit после 31 октября. Об этом сообщает BBC.

При этом премьер отказался ответить, уйдет ли он в отставку, если отсрочка, возможность которой он неоднократно исключал, все-таки произойдет.

Во время своего выступления в полицейском учебном центре в Уэйкфилде премьер-министр еще раз призвал к проведению досрочных выборов 15 октября.

Он уверен, что это единственный способ заставить Brexit сдвинуться с мертвой точки.

  • Сегодня младший брат премьер-министра Великобритании Джо Джонсон заявил о решение оставить должности в правительстве и парламенте.
  • 3 сентября Джонсон пообещал, что если противники Brexit без сделки обяжут правительство просить у ЕС отсрочки, он инициирует досрочные выборы в октябре. За проведение выборов должны проголосовать две трети парламента - не меньше, чем 434 депутата.
  • Вчера парламент Великобритании предпринял попытку заблокировать Brexit без сделки с ЕС, а сегодня проголосовал против досрочных выборов 15 октября.
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борис джонсон brexit
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