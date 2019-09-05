Джонсон: Я бы предпочел умереть в канаве, чем отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "скорее умрет в канаве", чем попросит ЕС отложить Brexit после 31 октября. Об этом сообщает BBC.
При этом премьер отказался ответить, уйдет ли он в отставку, если отсрочка, возможность которой он неоднократно исключал, все-таки произойдет.
Во время своего выступления в полицейском учебном центре в Уэйкфилде премьер-министр еще раз призвал к проведению досрочных выборов 15 октября.
Он уверен, что это единственный способ заставить Brexit сдвинуться с мертвой точки.