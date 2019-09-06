В Великобритании Палата лордов запретила Brexit без сделки

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Палата лордов парламента Великобритании поддержала законопроект, запрещающий правительству провести Brexit без сделки с Евросоюзом 31 октября. Об этом сообщает BBC.

Если премьер-министр Борис Джонсон не договорится об условиях выхода из ЕС, он должен будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit с 31 октября до 31 января.