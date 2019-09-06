В Великобритании Палата лордов запретила Brexit без сделки

Палата лордов парламента Великобритании поддержала законопроект, запрещающий правительству провести Brexit без сделки с Евросоюзом 31 октября. Об этом сообщает BBC.
Если премьер-министр Борис Джонсон не договорится об условиях выхода из ЕС, он должен будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit с 31 октября до 31 января.
- Вчера этот законопроект приняла Палата общин. Джонсон предложил депутатам провести досрочные выборы 15 октября.
- Вчера младший брат премьер-министра Великобритании Джо Джонсон заявил о решение оставить должности в правительстве и парламенте.
- 3 сентября Джонсон пообещал, что если противники Brexit без сделки обяжут правительство просить у ЕС отсрочки, он инициирует досрочные выборы в октябре. За проведение выборов должны проголосовать две трети парламента - не меньше, чем 434 депутата.
- Вчера парламент Великобритании предпринял попытку заблокировать Brexit без сделки с ЕС, а сегодня проголосовал против досрочных выборов 15 октября.