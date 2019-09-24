Джонсон проиграл в Верховном суде: что дальше

Борис Джонсон во время дебатов о перевыборах - EPA

Приостановка британского парламента на пять недель, которой добился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, была незаконной. Такое решение вынес Верховный суд, сообщает BBC.

В правительстве изучают вердикт суда.

Джонсон настаивал, что отсрочка была нужна для того, чтобы он мог изложить новую политику своего правительства. Его критики утверждают, что он пытался таким образом помешать парламентариям изучить его план по Brexit.

Спикер парламента приветствовал решение Верховного суда и пообещал провести консультации с лидерами партий, чтобы возобновить работу как можно быстрее.

19 октября должна состояться встреча лидеров ЕС, финальная перед Brexit. До 19 октября Джонсон, в соответствии с принятым парламентом и утвержденным королевой законом, должен попросить ЕС о новой отсрочке, иначе ему грозит судебное преследование. Еврокомиссия допустила возможность внесения изменений в соглашение о Brexit.

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