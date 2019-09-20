Передумали. Еврокомиссия допустила изменения в сделке по Brexit

Brexit (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия допустила возможность внесения изменений в соглашение о Brexit, хотя ранее последовательно отвергала такую ​​возможность. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЕК.

Сегодня, 20 сентября, представитель Еврокомиссии Мишель Барнье и госсекретарь Великобритании Стив Барклай в Брюсселе обсудили состояние дел в переговорах о Brexit, в частности, относительно backstop ("страховочный план" по ирландской границе) и предотвращения создания жесткой границы с Ирландией, а также политической декларации относительно будущих взаимоотношений.

Барнье и Барклай согласились, что технические переговоры будут продолжены.

В Еврокомиссии отметили важность включения в соглашение о выходе Великобритании из ЕС полностью работоспособного и обоснованного с правовой точки зрения решения.

Ранее официальные лица Еврокомиссии неоднократно заявляли, что согласованный с правительством Великобритании проект соглашения о Brexit - лучший из возможных, и ЕК не намерена открывать этот документ для повторных переговоров.

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