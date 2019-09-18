Европарламент поддержал Brexit на условиях Евросоюза

Brexit (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

Европарламент поддержал "плановый Brexit", соответсвующий предварительному соглашению о выходе. В резолюции 18 сентября евродепутаты назвали сделку с Великобританией "честной, сбалансированной и такой, что обеспечивает юридическую определенность". Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За "плановый Brexit" на основе соглашения о выходе проголосовало 544 депутата. 126 депутатов высказались против и 38 воздержались.

Парламент ЕС также отметил, что соглашение гарантирует права и жизненный выбор граждан ЕС и Великобритании, механизм финансового урегулирования британских обязательств и учитывает просьбу Великобритании о переходном периоде.

Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия, полная ответственность за которые ляжет на Великобританию.

В резолюции указано, что такой вариант не избавит Великобританию обязательств в финансовой сфере, по защите гражданских прав и соблюдению белфастской договоренности 1998 года об урегулировании кризиса в Северной Ирландии.

В Европарламенте отметили, что это - необходимые предпосылки для любых дальнейших отношений между Евросоюзом и Великобританией.

"Европарламент остается открытым для предложений продлить период переговоров на основании статьи 50, если от Великобритании будет соответствующий запрос, при условии, что он будет обоснован и будет иметь конкретную цель - избежание выхода без соглашения, проведение всеобщих выборов или референдума, отзыв статьи 50 или утверждение Соглашения о выходе", - говорится в сообщении.

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