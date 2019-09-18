Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Европарламент поддержал Brexit на условиях Евросоюза

Европарламент поддержал Brexit на условиях Евросоюза - Фото
Brexit (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com
18.09.2019, 23:25

Европарламент остается открытым для предложений продлить период переговоров

Европарламент поддержал "плановый Brexit", соответсвующий предварительному соглашению о выходе. В резолюции 18 сентября евродепутаты назвали сделку с Великобританией "честной, сбалансированной и такой, что обеспечивает юридическую определенность". Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За "плановый Brexit" на основе соглашения о выходе проголосовало 544 депутата. 126 депутатов высказались против и 38 воздержались.

Парламент ЕС также отметил, что соглашение гарантирует права и жизненный выбор граждан ЕС и Великобритании, механизм финансового урегулирования британских обязательств и учитывает просьбу Великобритании о переходном периоде.

Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия, полная ответственность за которые ляжет на Великобританию.

В резолюции указано, что такой вариант не избавит Великобританию обязательств в финансовой сфере, по защите гражданских прав и соблюдению белфастской договоренности 1998 года об урегулировании кризиса в Северной Ирландии.

В Европарламенте отметили, что это - необходимые предпосылки для любых дальнейших отношений между Евросоюзом и Великобританией.

"Европарламент остается открытым для предложений продлить период переговоров на основании статьи 50, если от Великобритании будет соответствующий запрос, при условии, что он будет обоснован и будет иметь конкретную цель - избежание выхода без соглашения, проведение всеобщих выборов или референдума, отзыв статьи 50 или утверждение Соглашения о выходе", - говорится в сообщении.

Читайте также: Джонсон готов проигнорировать закон, запрещающий жесткий Brexit

Напишите нам
brexit Великобритания
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 