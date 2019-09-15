Джонсон готов проигнорировать закон, запрещающий жесткий Brexit

Борис Джонсон на дебатах в парламенте (фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов нарушить закон, который обязывает его просить ЕС об отсрочке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве.

Джонсон обещает сделать все возможное, чтобы добиться сделки с ЕС и ратифицировать ее в парламенте до 31 октября. Но в случае, если переговоры окажутся бесплодными, премьер-министр Великобритании на станет просить президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отсрочке и отклонит любое предложение продлить срок переговоров, если оно поступит от кого-то из лидеров стран ЕС на саммите в октябре.

Как сообщает источник, Джонсон собирается проигнорировать закон, принятый недавно парламентом, который обязывает его просить ЕС отложить Brexit, и готовит отстаивать свою позицию в суде.

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