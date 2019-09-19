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Шотландия может остаться в ЕС, несмотря на выход Великобритании

Шотландия может остаться в ЕС, несмотря на выход Великобритании - Фото
Никола Стерджен (фото - ЕРА)
19.09.2019, 10:00

В Эдинбурге считают, что выход из ЕС может принести стране убытки

В случае выхода Великобритании из Европейского Союза Шотландия намерена стать самостоятельным членом интеграционного объединения. Об этом заявила первый министр шотландского правительства Никола Стерджен на пресс-конференции в Берлине, передает DW.

Она выразила надежду, что Соединенное Королевство не выйдет из состава ЕС, поскольку это, считает она, может повлечь за собой серьезные потери для государства. Если Brexit все же произойдет, Стерджен настаивает, что у Шотландии должна быть "возможность стать независимой страной-членом ЕС".

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Чиновница также сообщила, что Эдинбург продолжит попытки преодолеть "жесткий Brexit",  пытаясь добиться продления срока выхода Великобритании из ЕС.

Кроме того, Стерджен выступила за проведение в Шотландии повторного референдума о выходе из состава Великобритании уже в 2020 году.

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