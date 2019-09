Премьеру Ирландии вручили святую воду перед встречей с Джонсоном

Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару перед его встречей с коллегой Борисом Джонсоном подарили пузырек святой воды. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Дэвид Блэвинс.

"Священник Ричард Гиббонс из западной Ирландии в шутку вручил ирландскому премьеру Лео Варадкару бутылочку святой воды для "дополнительной защиты" перед встречей чиновника с британским премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал журналист.

Лео Варадкар в шутку ответил: "Я должен вылить это на него?".

That holy water exchange in full: Jokingly given holy water to take to his next meeting with Boris Johnson, Leo Varadkar asked: “Do I throw it over him?” #Brexit pic.twitter.com/kKBduAVyaZ