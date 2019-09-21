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Премьеру Ирландии вручили святую воду перед встречей с Джонсоном

Премьеру Ирландии вручили святую воду перед встречей с Джонсоном - Фото
Фото: EPA/AIDAN CRAWLEY
21.09.2019, 14:55

Лео Варадкар в шутку ответил: "Я должен вылить это на него?"

Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару перед его встречей с коллегой Борисом Джонсоном подарили пузырек святой воды. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Дэвид Блэвинс.

"Священник Ричард Гиббонс из западной Ирландии в шутку вручил ирландскому премьеру Лео Варадкару бутылочку святой воды для "дополнительной защиты" перед встречей чиновника с британским премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал журналист. 

Лео Варадкар в шутку ответил: "Я должен вылить это на него?".

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борис джонсон brexit святая вода
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