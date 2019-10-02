Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Джонсон обнародовал новый план по Brexit: что изменилось

Джонсон обнародовал новый план по Brexit: что изменилось - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
02.10.2019, 20:54

В Евросоюзе предложение британского премьера уже раскритиковали

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал новый план по выходу страны из Евросоюза. Он сделал это на ежегодной конференции Консервативной партии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Джонсон заявил, что если его предложение не поддержат в Брюсселе, Великобритания покинет Евросоюз без сделки.

Отмечается, что новый вариант британского премьера по Brexit не предусматривает таможенных пунктов на границе между Ирландией, которая входит в ЕС, и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании.

Договоренности по границе должны поддержать власти Северной Ирландии.

На территории острова Ирландия должна быть создана единая зона стандартов для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Великобритания должна получить полную независимость в торговой политике после выхода из ЕС.

Сообщается, что в Евросоюзе  уже критикуют предложение Джонсона. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн заявил, что озвученный план не может стать основой соглашения.

Согласно принятому ранее в Великобритании закону, если до 19 октября у Лондона не будет нового соглашения с Брюсселем, премьер-министр обязан попросить о переносе Brexit на 31 января 2020 года. Документ был поддержан обеими палатами парламента и одобрен королевой Елизаветой II.

Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября договору или без нее.

Напишите нам
Великобритания борис джонсон brexit
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 