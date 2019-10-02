Джонсон обнародовал новый план по Brexit: что изменилось

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал новый план по выходу страны из Евросоюза. Он сделал это на ежегодной конференции Консервативной партии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Джонсон заявил, что если его предложение не поддержат в Брюсселе, Великобритания покинет Евросоюз без сделки.

Отмечается, что новый вариант британского премьера по Brexit не предусматривает таможенных пунктов на границе между Ирландией, которая входит в ЕС, и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании.

Договоренности по границе должны поддержать власти Северной Ирландии.

На территории острова Ирландия должна быть создана единая зона стандартов для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Великобритания должна получить полную независимость в торговой политике после выхода из ЕС.

Сообщается, что в Евросоюзе уже критикуют предложение Джонсона. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн заявил, что озвученный план не может стать основой соглашения.

Согласно принятому ранее в Великобритании закону, если до 19 октября у Лондона не будет нового соглашения с Брюсселем, премьер-министр обязан попросить о переносе Brexit на 31 января 2020 года. Документ был поддержан обеими палатами парламента и одобрен королевой Елизаветой II.

Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября договору или без нее.