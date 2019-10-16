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Джонсон пошел на уступки и близок к сделке по Brexit

Джонсон пошел на уступки и близок к сделке по Brexit - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
16.10.2019, 10:08

Условия, на которых британский премьер может договориться с ЕС, ранее были отвергнуты его предшественницей Терезой Мэй

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на серьезные уступки в переговорах с Европейским союзом и близок к заключению сделки по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Черновик соглашения может быть опубликован уже сегодня, если офис премьера окончательно с ним согласится, сообщили изданию высокопоставленные источники в ЕС и Британии.

Команды переговорщиков в целом согласились, что таможенная граница будет проходить по Ирландскому морю, отделяющему Великобританию от Ирландии. Похожие условия были отвергнуты предшественницей Джонсона Терезой Мэй как такие, которые не может принять ни один британский премьер-министр.

Даже если соглашение будет достигнуто, Джонсону потребуется провести его через парламент, где сейчас у него нет большинства.

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