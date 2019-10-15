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В Шотландии запланировали еще один референдум о независимости

В Шотландии запланировали еще один референдум о независимости - Фото
Никола Стерджен (Фото: EPA)
15.10.2019, 22:48

Первый министр подчеркнула, что референдум должен быть законным, чтобы его результат признали в мире

Второй референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен 15 октября, передает ВВС.

Министр отметила, что намерена просить правительство Соединенного королевства дать официальное согласие на проведение референдума. По словам Стерджен, британское правительство не имеет права блокировать запрос Шотландии.

Первый министр подчеркнула, что референдум должен быть законным, чтобы его результат признали в мире.

В 2014 году на референдуме шотландцы выступили против выхода из Соединенного королевства. "Нет" независимости сказали 55,3% граждан, а "за" высказались - 44,7%. Одним из главных аргументов британского правительства тогда было напоминание, что Шотландия потеряет членство в Евросоюзе и будет вынуждена заново проходить процедуру вступления.

Сторонники нового плебисцита заявляют, что британский референдум 2016 года о Brexit показал необходимость проведения еще одного референдума о независимости. 62% шотландцев проголосовали тогда за сохранение членства в ЕС.

Шотландия является частью Соединенного королевства более 300 лет.

  • 20 сентября Стерджен заявила, что в случае выхода Великобритании из Европейского Союза Шотландия намерена стать самостоятельным членом интеграционного объединения.

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Великобритания Шотландия brexit референдум Никола Стерджен
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