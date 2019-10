В Шотландии прошел многотысячный марш за независимость

По оценке организаторов, более 200 000 человек приняли участие в марше за независимость Шотландии, который прошел в Эдинбурге, сообщает BBC.

Ни полиция Шотландии, ни совет Эдинбурга пока не дали независимой оценки числа участников.

На марше была карнавальная атмосфера, участники несли множество флагов и распевали песню "Чего мы хотим? Независимости".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен не смогла присутствовать на марше, но пожелала в Twitter всем участникам удачи. "Не сомневайтесь, независимость близко", - написала она.

Good luck to everyone marching for independence in Edinburgh later. I’m not able to be there in person today, but I will be with you in spirit. Have a great day. And be in no doubt - independence is coming. #indyref