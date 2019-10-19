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Британские депутаты проголосовали за новую отсрочку Brexit

Британские депутаты проголосовали за новую отсрочку Brexit - Фото
Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)
19.10.2019, 17:33

Голоса парламента разделились: 322 "за" и 306 - "против"

Депутаты парламента Великобритании проголосовали за перенос решения по сделке премьера Бориса Джонсона о Brexit, пишет BBC.

Таким образом парламентарии вынуждают Джонсона попросить ЕС о переносе Brexit до принятия необходимого законодательства. В ходе дебатов, касающихся текста нового соглашения, была принята поправка, которой предусмотрен именно такой вариант действий. 

Это решение поддержали 322 депутата, против высказались 306. 

Ранее Джонсон призвал парламентариев поддержать соглашение, которое его правительство достигло с ЕС на этой неделе: "Я прошу всех подумать о вечере сегодняшнего дня - и представить, как бы это могло быть, если новая сделка по Brexit будет поддержана... Сложная, разделяющая и - да - болезненная глава нашей истории будет завершена", - заявил британский премьер.

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brexit отсрочка парламент великобритании ЕС Борис Джонсон
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