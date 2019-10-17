Стали известны основные пункты нового соглашения о Brexit

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Новое соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза во многом совпадает с договоренностями, достигнутыми предыдущим премьер-министром Терезой Мэй, основные отличия - в решении проблемы границы Ирландии и Северной Ирландии. Об этом сообщает BBC.

Решение проблемы границы с Ирландией базируется на нескольких пунктах.

Во-первых, в Северной Ирландии частично сохранится таможенный кодекс ЕС.

Во-вторых, решается проблема механизма сохранения единого рынка ЕС и предотвращения создания жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией ("ирландского бекстопа").

Северная Ирландия останется британской таможенной территорией и одновременно - пунктом въезда на внутренний рынок ЕС.

Великобритания не будет применять тарифы на товары, ввозимые в Северную Ирландию, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу.

Совместный комитет ЕС и Великобритании решит, какие товары будут попадать в единый рынок, и Великобритания будет взимать с них европейские тарифы от имени ЕС.

Ассамблея Северной Ирландии каждые четыре года сможет самостоятельно решать, продолжать ли применение этой торговой сделки.

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