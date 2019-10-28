Джонсон получил шанс на перевыборы: ЕС согласовал отсрочку Brexit

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Страны Европейского союза согласовали предоставление Великобритании отсрочки Brexit до 31 января 2020 года. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 28 октября 2019 г.

Сегодня британский парламент будет голосовать за досрочные выборы 12 декабря, сообщает Skynews. Чтобы добиться их проведения, премьер-министру Борису Джонсону нужна поддержка двух третей парламентариев - 434 голоса.

При этом две оппозиционные партии - шотландские националисты и либеральные демократы, - заявили, что поддержат досрочные выборы, если ЕС согласится дать отсрочку до 31 января 2020 года.

В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что предоставление отсрочки не станет для его партии причиной поддержать досрочные выборы.

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