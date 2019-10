Джонсон получил шанс на перевыборы: ЕС согласовал отсрочку Brexit

Страны Европейского союза согласовали предоставление Великобритании отсрочки Brexit до 31 января 2020 года. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.