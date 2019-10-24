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Brexit. Джонсон предложил новый выход из тупиковой ситуации

Brexit. Джонсон предложил новый выход из тупиковой ситуации - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
24.10.2019, 22:14

Премьер-министр Великобритании призвал провести досрочные выборы 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести досрочные выборы 12 декабря, чтобы найти выход из тупика в вопросе Brexit. Об этом сообщает BBC.

Сегодня Джонсон сказал, что на следующей неделе, 28 октября, попросит депутатов проголосовать за назначение досрочных выборов.

Позавчера депутаты заявили, что им нужно больше времени для анализа нового соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. Джонсон ответил, что они его получат, если согласятся на досрочные выборы.

Джереми Корбин говорит, что не поддержит досрочные выборы до тех пор, пока Brexit "без сделки" не будет снят с повестки дня.

Ожидается, что ЕС вынесет вердикт об отсрочке Brexit еще на три месяца в пятницу, 25 октября.

Следующие плановые выборы в Великобритании должны состояться в 2022 году. Для проведения досрочных выборов эту идею должны поддержать две трети членов парламента. Другой возможностью является объявление недоверия правительству Джонсона, но оппозиционные партии пока отказываются от этого шага.

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