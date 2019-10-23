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Отсрочка Brexit. Дипломаты ЕС определились с датой

Отсрочка Brexit. Дипломаты ЕС определились с датой - Фото
Фото: EPA
23.10.2019, 23:57

27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Brexit до 31 января 2020 года

Сегодня, 23 октября, послы 27 государств Европейского Союза на встрече в Брюсселе не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit, но склоняются к тому, чтобы согласиться отложить выход Великобритании из ЕС на три месяца. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что послы предпочли бы предоставить Британии новую отсрочку в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза.

Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Brexit до 31 января 2020 года, как попросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Борис Джонсон brexit Великобритания
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