Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новости Brexit: ЕС готов предоставить отсрочку Великобритании

Новости Brexit: ЕС готов предоставить отсрочку Великобритании - Фото
Борис Джонсон (Фото - EPA)
21.10.2019, 10:19

Рассматривается даже отсрочка до июня 2020 года, если британцы решат проводить второй референдум

Европейский союз готов дать отсрочку Великобритании по Brexit, сообщает The Times.

Отсрочка в три месяца может быть предоставлена, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет провести через парламент соглашение с ЕС о Brexit, заключенное на прошлой неделе.

Читайте мнение: Brexit на излете: как Борис Джонсон превращается в Терезу Мэй

Источники The Times сообщили, что возможная отсрочка будет "гибкой" - если парламент ратифицирует сделку, Великобритания сможет выйти из ЕС досрочно - 15 ноября, декабря или января.

Если парламент Великобритании решит провести второй референдум по Brexit, группа стран во главе с Германией поддержит продолжение отсрочки, возможно, до июня 2020 года.

Напишите нам
Борис Джонсон brexit отсрочка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 