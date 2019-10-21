Новости Brexit: ЕС готов предоставить отсрочку Великобритании

Борис Джонсон (Фото - EPA)

Европейский союз готов дать отсрочку Великобритании по Brexit, сообщает The Times.

Отсрочка в три месяца может быть предоставлена, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет провести через парламент соглашение с ЕС о Brexit, заключенное на прошлой неделе.

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Источники The Times сообщили, что возможная отсрочка будет "гибкой" - если парламент ратифицирует сделку, Великобритания сможет выйти из ЕС досрочно - 15 ноября, декабря или января.

Если парламент Великобритании решит провести второй референдум по Brexit, группа стран во главе с Германией поддержит продолжение отсрочки, возможно, до июня 2020 года.