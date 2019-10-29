Brexit. Оппозиция пошла навстречу Джонсону в вопросе выборов

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Сегодня, 29 октября, в Великобритании оппозиционная Лейбористская партия объявила, что поддержит предложение премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в декабре. Об этом сообщает BBC.

Утром лидер Лейбористской партии Джереми Корбин на заседании теневого кабинета сказал, что партия поддержит предложение премьера о выборах, поскольку благодаря отсрочке до 31 января 2020 года полностью устранена опасность жесткого Brexit 31 октября.

Уже сегодня Палата общин обсудит постановление о выборах и, как ожидается, примет в окончательном виде поздно вечером. Депутаты должны согласовать дату проведения и обсудить дополнения, предлагаемые оппозицией.

В частности, сообщается, что лейбористы вместе с другими оппозиционными партиями хотели бы снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, а также предоставить право голосовать на этих выборах живущим в Британии гражданам других стран ЕС.

Джонсон предлагает провести выборы 12 декабря, но часть оппозиции хотела бы назначить голосование на более раннюю дату, чтобы наверняка лишить премьер-министра возможности еще раз попытаться провести соглашение о выходе из ЕС через парламент до выборов. Парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до выборов.

По данным источников, в правительстве в принципе согласны сдвинуть дату выборов на день или два назад.

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