Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Джонсон сравнил политического противника со Сталиным

Джонсон сравнил политического противника со Сталиным - Фото
Джереми Корбин (фото - ЕРА)
06.11.2019, 11:27

Премьер-министр Великобритании считает, что идеи лидера лейбористов Джереми Корбина - под стать политике секретаря ЦК ВКП(б)/КПСС

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин "похож на Иосифа Сталина" - так же не любит состоятельных людей. С такой характеристики политического оппонента в колонке для The Telegraph премьер Великобритании Борис Джонсон открыл избирательную кампанию консерваторов.

По его словам, Корбин с соратниками "делают вид", что противостоят лишь некоторым конкретным миллиардерам.

"Они тыкают пальцем в людей так же радостно и мстительно, как это делали во времена Сталина, который преследовал кулаков", - заявил Джонсон.

Он также пишет, что Brexit разблокирует "сотни миллиардов" инвестиций в экономику Британии, а от лейбористов не будет "ничего, кроме продолжения отсрочек, сдерживающих страну".

  • Ранее Корбин заявил, что в том случае, если станет главой правительства, его команда возьмется за богатых британцев - медиа-магната Руперта Мердока, герцога Вестминстерского, главу Sports Direct Майка Эшли, координатор хедж-фонда Криспина Одея и директора химкомпании Джима Рэтклиффа.

Читайте также: Возможен новый референдум о выходе Британии — лейбористы "за"

Напишите нам
Иосиф Сталин джереми корбин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 