Джонсон сравнил политического противника со Сталиным

Джереми Корбин (фото - ЕРА)

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин "похож на Иосифа Сталина" - так же не любит состоятельных людей. С такой характеристики политического оппонента в колонке для The Telegraph премьер Великобритании Борис Джонсон открыл избирательную кампанию консерваторов.

По его словам, Корбин с соратниками "делают вид", что противостоят лишь некоторым конкретным миллиардерам.

"Они тыкают пальцем в людей так же радостно и мстительно, как это делали во времена Сталина, который преследовал кулаков", - заявил Джонсон.

Он также пишет, что Brexit разблокирует "сотни миллиардов" инвестиций в экономику Британии, а от лейбористов не будет "ничего, кроме продолжения отсрочек, сдерживающих страну".

Ранее Корбин заявил, что в том случае, если станет главой правительства, его команда возьмется за богатых британцев - медиа-магната Руперта Мердока, герцога Вестминстерского, главу Sports Direct Майка Эшли, координатор хедж-фонда Криспина Одея и директора химкомпании Джима Рэтклиффа.

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