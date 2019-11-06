Джонсон сравнил политического противника со Сталиным

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин "похож на Иосифа Сталина" - так же не любит состоятельных людей. С такой характеристики политического оппонента в колонке для The Telegraph премьер Великобритании Борис Джонсон открыл избирательную кампанию консерваторов.
По его словам, Корбин с соратниками "делают вид", что противостоят лишь некоторым конкретным миллиардерам.
"Они тыкают пальцем в людей так же радостно и мстительно, как это делали во времена Сталина, который преследовал кулаков", - заявил Джонсон.
Он также пишет, что Brexit разблокирует "сотни миллиардов" инвестиций в экономику Британии, а от лейбористов не будет "ничего, кроме продолжения отсрочек, сдерживающих страну".
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