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22.01.2019, 10:08

Возможен новый референдум о выходе Британии — лейбористы "за"

Возможен новый референдум о выходе Британии — лейбористы "за" - Фото
Джереми Корбин (фото — ЕРА)

Британский парламент может вынудить главу правительства Терезу Мэй объявить новый плебисцит о выходе Британии из ЕС. Это отменит нынешний Brexit.

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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал идею повторного референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

"Корбин сделал еще один шаг к тому, чтобы подготовить почву для очередного референдума о членстве (Британии) в ЕС, пытаясь использовать парламент для того, чтобы забрать контроль над брекситом у премьера", - пишет агентство.

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Часть однопартийцев давно склоняли Корбина — сторонника Brexit — к такому решению, и, отмечает Reuters, похоже, добились своего.

По данным инсайдеров, Корбин теперь хочет, чтобы правительство Терезы Мэй дало зеленый свет членам Палаты общин на голосование о вопросе повторного референдума. Оно может состояться на следующей неделе, 29 января.

Мэй вчера отвергла идею второго референдума о брексите.

29 марта 2019 года — определенный законодательно рубеж, до которого Британия должна выйти из ЕС. Остающиеся до этого дэдлайна дни истекают, а страна по-прежнему находится в состоянии "глубочайшего политического кризиса за последние полвека": власть никак не может определиться с тем, когда, как или даже зачем уходить из европейского блока.

С ослаблением позиций правительства Мэй, чей вариант "развода" с ЕС на той неделе законодатели отвергли 432 голосами против 202-х, некоторые парламентские группы хотят взять контроль над процессом в свои руки.

Вчера премьер предложила некоторые правки в свой вариант сделки с прицелом под то, чтобы склонить на свою сторону "мятежников" среди консервативных депутатов и Демократическую юнионистскую партию (выступает за сохранение Ольстера в составе Британии).

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Теги: Лейбористская партия, британия, Тереза Мэй, brexit, референдум, джереми корбин, повторное голосование
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